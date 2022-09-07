Полузащитник Пьянич перешел в футбольный клуб «Аль-Шарджа»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич перешел в футбольный клуб из ОАЭ «Аль-Шарджа».

Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний босниец присоединился к команде бесплатно, без какой-либо компенсации со стороны клуба из ОАЭ. Контракт Пьянича рассчитан на два сезона с возможностью продления.

Ранее сообщалось, что полузащитник расторгнет контракт с «Барселоной» и перейдет в «Аль-Шарджа» бесплатно.

Прошедший сезон Пьянич провел в аренде в «Бешикташе». Босниец перешел в «Барселону» летом 2020 года.