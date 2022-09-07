Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

7 сентября, 19:25

Полузащитник Пьянич перешел в футбольный клуб «Аль-Шарджа»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Миралем Пьянич.
Фото ФК «Аль-Шарджа»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич перешел в футбольный клуб из ОАЭ «Аль-Шарджа».

Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний босниец присоединился к команде бесплатно, без какой-либо компенсации со стороны клуба из ОАЭ. Контракт Пьянича рассчитан на два сезона с возможностью продления.

Ранее сообщалось, что полузащитник расторгнет контракт с «Барселоной» и перейдет в «Аль-Шарджа» бесплатно.

Прошедший сезон Пьянич провел в аренде в «Бешикташе». Босниец перешел в «Барселону» летом 2020 года.

Источник: https://twitter.com/SharjahFC/status/1567540166658596864?s=20&t=ytAFm-grbeFFTk0BpkAkbQ
Миралем Пьянич
Футбол
ФК Барселона
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Ростова» Рудаков оценил уровень чемпионата Финляндии
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости