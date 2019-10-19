Гол Ахмедова помог «Шанхай Шанган» победить «Бэйцзин Гоань» и выйти в азиатскую Лигу чемпионов

«Шанхай Шанган» обыграл «Бэйцзин Гоань» в матче 26-го тура чемпионата Китая — 2:0. Второй мяч провел бывший хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов. Капитан шанхайцев, экс-форвард «Зенита» Халк был заменен на 59-й минуте.

Победа обеспечила «Шанхай Шанган» участие в азиатской Лиге чемпионов. Также в турнир пробились «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань».

«Шанхай Шанган» занимает второе место в таблице за четыре тура до конца сезона, на 3 очка отставая от «Эвергранд».

Чемпионат Китая

Суперлига

26-й тур

«Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шанган» — 0:2 (0:0)

Голы: Ли Шэнлун, 49 (0:1). Ахмедов, 66 (0:2).