Гол Ахмедова помог «Шанхай Шанган» победить «Бэйцзин Гоань» и выйти в азиатскую Лигу чемпионов
16:40
«Шанхай Шанган» обыграл «Бэйцзин Гоань» в матче 26-го тура чемпионата Китая — 2:0. Второй мяч провел бывший хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов. Капитан шанхайцев, экс-форвард «Зенита» Халк был заменен на 59-й минуте.
Победа обеспечила «Шанхай Шанган» участие в азиатской Лиге чемпионов. Также в турнир пробились «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань».
«Шанхай Шанган» занимает второе место в таблице за четыре тура до конца сезона, на 3 очка отставая от «Эвергранд».
Чемпионат Китая
Суперлига
26-й тур
«Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шанган» — 0:2 (0:0)
Голы: Ли Шэнлун, 49 (0:1). Ахмедов, 66 (0:2).
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