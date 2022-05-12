Черчесов рассказал о задачах «Ференцвароша» на следующий сезон

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал «СЭ» о задачах команды на следующий сезон.

— Если команда уходит в отпуск с понедельника, 16 мая, и до 3 июня, то каковы ваши личные планы?

— Работа на трансферном рынке идет вовсю. Возможно, после заключительной встречи в венгерской лиге придется задержаться в Будапеште, чтобы обсудить с руководством какие-то вопросы по этой теме. Ну а дальше посмотрим. Планы, конечно, есть, но озвучивать их не хотелось бы. Надо будет все-таки хотя бы ненадолго перевести дух. Хотя понятно, что от мыслей о новом сезоне все равно никуда не деться.

— Оба июньских сбора проведете в Австрии, как и планировали?

— Да. А между ними будет мини-перерыв и работа Будапеште. Второй австрийский этап планируем завершить 29 июня.

— Какие задачи стоят перед вами на новый сезон?

— Работать и работать. С чемпиона и обладателя Кубка и спрос больше, так что впереди много сложного и интересного. Будем, разумеется, стремиться вновь победить внутри страны. И приложим все силы для того, чтобы не выглядеть инородным телом в еврокубка.