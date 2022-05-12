Александр Тарханов считает, что Черчесов не вернется в РПЛ

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова в чемпионате и Кубке Венгрии.

«Ференцварош» все время был в лидерах, поэтому, естественно, что они выиграли чемпионат и Кубок Венгрии, — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем». — Плюс «это уже слаженная команда. Думаю, каких-то проблем у него не возникало».

Также тренер высказался о возможном возвращение Черчесова в чемпионат России.

«Думаю, что сейчас интереса нет, потому что мы не играем в Европе, а «Ференцварош» в Европе и интерес Черчесова будет там. Если он там не решит задачу выхода в группу Лиги чемпионов, то, возможно, будет интерес в России. А если выйдет в группу, то, для него будет приоритетом работа в Венгрии. Плюс он в Австрии живет, он европейский человек. Не знаю, поедет ли он в Россию или нет», — сказал он.

Напомним, что Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» в декабре 2021 года. В нынешнем сезоне команда оформила золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Венгрии.