Черчесов: «Ференцварош» сделает все, чтобы не быть инородным телом в еврокубках»
В среду, 11 мая, клуб из Будапешта разгромил под руководством Черчесова «Пакш» (3:0) в решающей встрече венгерского Кубка и положил в этот трофей золотые медали чемпионата, взятые еще 24 апреля, за четыре тура до финиша. А утром в четверг триумфатору сезона позвонил корреспондент «СЭ».
— Получается, не зря вы не давали команде выходной после чемпионского матча? Вот и Кубок взят.
— Да мы вообще с тренерским штабом всегда стараемся делать все не зря. (Смеется.) Рады, что выиграли в финале, причем уверенно. После завоевания золота было крайне важно не потерять победный настрой. Это такая неуловимая вещь, которая трудно находится, но легко теряется. Поговорили с ребятами, донесли свою позицию, а затем планомерно готовились к решающей кубковой встрече. Да, перед ней уступили в лиге 0:3, что плохо, но зато теперь приятно взять трофей с тем же счетом.
«Ференцварош» давно не брал Кубок Венгрии, и перед нами стояла задача вернуть его в клуб. Справились с ней, заслужили этот успех. И рады, что вновь подарили немало положительных эмоций нашим болельщикам, которых на финале собралось очень много.
— Давайте я попробую угадать: в четверг «Ференцварош» вновь проводит тренировку.
— Вот вы любите иронизировать, а между прочим, застали меня своим звонком перед отъездом на базу. У нас действительно рабочий день. Правда, вот фотосессия немного отвлекает, но придется потерпеть. (Смеется.) Впереди еще один матч в чемпионате, затем короткий отдых, а уже 3 июня соберемся вновь. 5-го поедем в Австрию на первый сбор, а уже 5 июля проведем официальный матч — начнется квалификация Лиги чемпионов.
Словом, расслабляться нашему тренерскому штабу точно некогда. Готовим план работы на новый сезон, изучаем графики перемещений футболистов, которые будут вызваны в свои национальные команды и, видимо, пропустят какую-то часть подготовки в клубе. Кому-то, например, дадим отдохнуть начиная уже с четверга-пятницы. Множество всяких нюансов, а мелочей не бывает. Наша задача — ничего не упустить, готовясь к турнирам-2022/23.
— Сильно ли изменится состав летом?
— Перемены, конечно, последуют. Более того, уже есть кое-какая информация по трансферной линии. Кто-то хочет сам сменить обстановку, у кого-то заканчиваются контракты, кого-то мы сами хотели бы поменять. Это нормальный рабочий процесс. Команда, которая берет титулы, не может не меняться, если хочет расти дальше. Да, «Ференцварош» выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, но это уже история. Нас ждет горячее лето, к которому надо подойти с холодной головой.
— Состоится ли матч за Суперкубок Венгрии? Когда стартует новое национальное первенство?
— Суперкубок в стране не проводится, а дату старта пока не знаю. Сейчас основная задача — подготовиться к 5 июля, к отбору в ЛЧ. Еще не в курсе, кто станет нашим первым соперником в Европе, но как только это выяснится, сразу займемся его изучением.
— Если команда уходит в отпуск с понедельника, 16 мая, и до 3 июня, то каковы ваши личные планы?
— Работа на трансферном рынке идет вовсю. Возможно, после заключительной встречи в венгерской лиге придется задержаться в Будапеште, чтобы обсудить с руководством какие-то вопросы по этой теме. Ну а дальше посмотрим. Планы, конечно, есть, но озвучивать их не хотелось бы. Надо будет все-таки хотя бы ненадолго перевести дух. Хотя понятно, что от мыслей о новом сезоне все равно никуда не деться.
— Оба июньских сбора проведете в Австрии, как и планировали?
— Да. А между ними будет мини-перерыв и работа в Будапеште. Второй австрийский этап планируем завершить 29 июня.
— Какие задачи стоят перед вами на новый сезон?
— Работать и работать. С чемпиона и обладателя Кубка и спрос больше, так что впереди много сложного и интересного. Будем, разумеется, стремиться вновь победить внутри страны. И приложим все силы для того, чтобы не выглядеть инородным телом в еврокубках.