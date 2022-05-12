Черчесов: «Ференцварош» сделает все, чтобы не быть инородным телом в еврокубках»

Эксклюзивное интервью российского тренера, который сделал золотой дубль в Венгрии.

В среду, 11 мая, клуб из Будапешта разгромил под руководством Черчесова «Пакш» (3:0) в решающей встрече венгерского Кубка и положил в этот трофей золотые медали чемпионата, взятые еще 24 апреля, за четыре тура до финиша. А утром в четверг триумфатору сезона позвонил корреспондент «СЭ».

— Получается, не зря вы не давали команде выходной после чемпионского матча? Вот и Кубок взят.

— Да мы вообще с тренерским штабом всегда стараемся делать все не зря. (Смеется.) Рады, что выиграли в финале, причем уверенно. После завоевания золота было крайне важно не потерять победный настрой. Это такая неуловимая вещь, которая трудно находится, но легко теряется. Поговорили с ребятами, донесли свою позицию, а затем планомерно готовились к решающей кубковой встрече. Да, перед ней уступили в лиге 0:3, что плохо, но зато теперь приятно взять трофей с тем же счетом.

Станислав Черчесов с игроками «Ференцвароша» после завоевания Кубка Венгрии. Фото Личный архив Станислава Черчесова Личный архив Станислава Черчесова

«Ференцварош» давно не брал Кубок Венгрии, и перед нами стояла задача вернуть его в клуб. Справились с ней, заслужили этот успех. И рады, что вновь подарили немало положительных эмоций нашим болельщикам, которых на финале собралось очень много.

— Давайте я попробую угадать: в четверг «Ференцварош» вновь проводит тренировку.

— Вот вы любите иронизировать, а между прочим, застали меня своим звонком перед отъездом на базу. У нас действительно рабочий день. Правда, вот фотосессия немного отвлекает, но придется потерпеть. (Смеется.) Впереди еще один матч в чемпионате, затем короткий отдых, а уже 3 июня соберемся вновь. 5-го поедем в Австрию на первый сбор, а уже 5 июля проведем официальный матч — начнется квалификация Лиги чемпионов.

Станислав Черчесов с тренерским штабом после завоевания Кубка Венгрии. Фото Личный архив Станислава Черчесова Личный архив Станислава Черчесова

Словом, расслабляться нашему тренерскому штабу точно некогда. Готовим план работы на новый сезон, изучаем графики перемещений футболистов, которые будут вызваны в свои национальные команды и, видимо, пропустят какую-то часть подготовки в клубе. Кому-то, например, дадим отдохнуть начиная уже с четверга-пятницы. Множество всяких нюансов, а мелочей не бывает. Наша задача — ничего не упустить, готовясь к турнирам-2022/23.

— Сильно ли изменится состав летом?

— Перемены, конечно, последуют. Более того, уже есть кое-какая информация по трансферной линии. Кто-то хочет сам сменить обстановку, у кого-то заканчиваются контракты, кого-то мы сами хотели бы поменять. Это нормальный рабочий процесс. Команда, которая берет титулы, не может не меняться, если хочет расти дальше. Да, «Ференцварош» выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, но это уже история. Нас ждет горячее лето, к которому надо подойти с холодной головой.

— Состоится ли матч за Суперкубок Венгрии? Когда стартует новое национальное первенство?

— Суперкубок в стране не проводится, а дату старта пока не знаю. Сейчас основная задача — подготовиться к 5 июля, к отбору в ЛЧ. Еще не в курсе, кто станет нашим первым соперником в Европе, но как только это выяснится, сразу займемся его изучением.

— Если команда уходит в отпуск с понедельника, 16 мая, и до 3 июня, то каковы ваши личные планы?

— Работа на трансферном рынке идет вовсю. Возможно, после заключительной встречи в венгерской лиге придется задержаться в Будапеште, чтобы обсудить с руководством какие-то вопросы по этой теме. Ну а дальше посмотрим. Планы, конечно, есть, но озвучивать их не хотелось бы. Надо будет все-таки хотя бы ненадолго перевести дух. Хотя понятно, что от мыслей о новом сезоне все равно никуда не деться.

Станислав Черчесов после завоевания Кубка Венгрии. Личный архив Станислава Черчесова

— Оба июньских сбора проведете в Австрии, как и планировали?

— Да. А между ними будет мини-перерыв и работа в Будапеште. Второй австрийский этап планируем завершить 29 июня.

— Какие задачи стоят перед вами на новый сезон?

— Работать и работать. С чемпиона и обладателя Кубка и спрос больше, так что впереди много сложного и интересного. Будем, разумеется, стремиться вновь победить внутри страны. И приложим все силы для того, чтобы не выглядеть инородным телом в еврокубках.