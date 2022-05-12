Черчесов: «Ференцварош» выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, но это уже история. Нас ждет горячее лето»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал «СЭ» о предстоящих изменениях в составе и поделился ожиданиями от следующего сезона.

— Сильно ли изменится состав летом?

— Перемены, конечно, последуют. Более того, уже есть кое-какая информация по трансферной линии. Кто-то хочет сам сменить обстановку, у кого-то заканчиваются контракты, кого-то мы сами хотели бы поменять. Это нормальный рабочий процесс. Команда, которая берет титулы, не может не меняться, если хочет расти дальше. Да, «Ференцварош» выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, но это уже история. Нас ждет горячее лето, к которому надо подойти с холодной головой.

— Состоится ли матч за Суперкубок Венгрии? Когда стартует новое национальное первенство?

— Суперкубок в стране не проводится, а дату старта пока не знаю. Сейчас основная задача — подготовиться к 5 июля, к отбору в Лигу чемпионов. Еще не в курсе, кто станет нашим первым соперником в Европе, но как только это выяснится, сразу займемся его изучением.