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Черчесов: «Ференцварош» выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, но это уже история. Нас ждет горячее лето»

Черчесов рассказал о планах «Ференцвароша» на следующий сезон
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал «СЭ» о предстоящих изменениях в составе и поделился ожиданиями от следующего сезона.

— Сильно ли изменится состав летом?

— Перемены, конечно, последуют. Более того, уже есть кое-какая информация по трансферной линии. Кто-то хочет сам сменить обстановку, у кого-то заканчиваются контракты, кого-то мы сами хотели бы поменять. Это нормальный рабочий процесс. Команда, которая берет титулы, не может не меняться, если хочет расти дальше. Да, «Ференцварош» выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, но это уже история. Нас ждет горячее лето, к которому надо подойти с холодной головой.

 
Станислав Черчесов с игроками &laquo;Ференцвароша&raquo; после завоевания Кубка Венгрии. Черчесов: «Ференцварош» сделает все, чтобы не быть инородным телом в еврокубках»

— Состоится ли матч за Суперкубок Венгрии? Когда стартует новое национальное первенство?

— Суперкубок в стране не проводится, а дату старта пока не знаю. Сейчас основная задача — подготовиться к 5 июля, к отбору в Лигу чемпионов. Еще не в курсе, кто станет нашим первым соперником в Европе, но как только это выяснится, сразу займемся его изучением.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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