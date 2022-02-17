Форвард «Манчестер Сити» Альварес может остаться в «Ривер Плейт» до конца года

«Ривер Плейт» хочет сохранить арендованного у «Манчестер Сити» Альвареса до лета 2022 года

«Ривер Плейт» не хочет расставаться с форвардом Хулианом Альваресом, арендованным из «Манчестер Сити», пишет Фабрицио Романо в Twitter.

По данным издания, аргентинский клуб планирует сохранить 22-летнего игрока до лета 2022 года. В «Манчестер Сити» примут решение о его будущем не раньше июня.

«Манчестер Сити» выкупил Альвареса у «Ривер Плейта» за 17 миллионов евро в зимнее трансферное окно и сразу отправил нападающего в обратную аренду.