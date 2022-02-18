Карраскаль: «После трех прекрасных лет я вынужден попрощаться с «Ривер Плейт», готов принимать новые вызовы в ЦСКА»

Полузащитник Хорхе Карраскаль, перешедший в ЦСКА, попрощался с «Ривер Плейт».

«После трех прекрасных лет я вынужден попрощаться… За все это время вы помогли мне почувствовать себя в команде как дома, наслаждаться и делиться с вами бесконечными радостями и множеством исполненных желаний.

Я остаюсь счастливым и гордым за все, что мы смогли выиграть вместе с товарищами по команде, тренерским штабом и персоналом этого гигантского клуба. Я забираю с собой любовь замечательных болельщиков, которые поддерживали нас в каждой игре.

Сегодня я покидаю «Ривер» после 3 лет жизни, наполненной воспоминаниями и знаниями, которые останутся навсегда. Я прощаюсь со всеми, бесконечно благодарен за полученную любовь, готов принимать новые вызовы с той же радостью, что и всегда. Спасибо», — написал Карраскаль в Instagram.

Футболист перешел на правах аренды до конца сезона. Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

В прошлом сезоне 23-летний колумбиец провел за «Ривер Плейт» 44 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.