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18 февраля, 23:46

Карраскаль: «После трех прекрасных лет я вынужден попрощаться с «Ривер Плейт», готов принимать новые вызовы в ЦСКА»

Карраскаль, подписавший контракт с ЦСКА, попрощался с «Ривер Плейт»
Анна Горшкова
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото Instagram

Полузащитник Хорхе Карраскаль, перешедший в ЦСКА, попрощался с «Ривер Плейт».

«После трех прекрасных лет я вынужден попрощаться… За все это время вы помогли мне почувствовать себя в команде как дома, наслаждаться и делиться с вами бесконечными радостями и множеством исполненных желаний.

Я остаюсь счастливым и гордым за все, что мы смогли выиграть вместе с товарищами по команде, тренерским штабом и персоналом этого гигантского клуба. Я забираю с собой любовь замечательных болельщиков, которые поддерживали нас в каждой игре.

Сегодня я покидаю «Ривер» после 3 лет жизни, наполненной воспоминаниями и знаниями, которые останутся навсегда. Я прощаюсь со всеми, бесконечно благодарен за полученную любовь, готов принимать новые вызовы с той же радостью, что и всегда. Спасибо», — написал Карраскаль в Instagram.

Футболист перешел на правах аренды до конца сезона. Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

В прошлом сезоне 23-летний колумбиец провел за «Ривер Плейт» 44 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Ювентус 1
Торино 1
2-й тайм

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29%

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Ф1 (-1.0)

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ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
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Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

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16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
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Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

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Футбол
ФК Ривер Плейт
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
1
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