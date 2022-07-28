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Сегодня, 19:19

«Фенербахче» вновь заинтересован в трансфере Дзюбы

Алексей Еремин
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Артем Дзюба.
Фото Джалиль Губайдуллин/ФК «Рубин»

«Фенербахче» вновь заинтересован в подписании нападающего Артема Дзюбы в связи с вылетом команды из Лиги чемпионов. Турецкий клуб во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов уступил киевскому «Динамо» по сумме двух встреч (1:2 д.в.).

По информации Metaratings.ru, «Фенербахче» не готов тратить большие деньги на приобретение нового нападающего, поэтому рассматривает варианты со свободными агентами, одним из которых является Дзюба. Однако трудности во время переговоров могут возникнуть при обсуждении зарплаты российскому форварду: турецкий клуб не готов платить игроку более двух миллионов евро за сезон.

В данный момент 33-летний Дзюба тренируется вместе с «Рубином».

Российский футболист является свободным агентом — форвард покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта с клубом.

Источник: https://metaratings.ru/news/fenerbakhche-mozhet-vernutsya-k-kandidature-dzyuby-iz-za-vyleta-iz-ligi-chempionov-1321770/
Артем Дзюба
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ФК Фенербахче
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