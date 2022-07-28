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Сегодня, 11:47

Роман Еременко подписал контракт с ХИФК, занимающим последнее место в чемпионате Финляндии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Роман Еременко.
Фото ФК ХИФК

Роман Еременко подписал контракт с финским ХИФК, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до конца 2022 года.

Предыдущим клубом Еременко был «Ростов», игрок покинул команду в феврале 2021 года и с тех пор был свободным агентом. В России он также выступал за «Рубин», ЦСКА и московский «Спартак».

ХИФК занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице чемпионата Финляндии-2022, на счету команды 7 очков в 15 встречах. Отметим, что за клуб выступает младший брат Романа Еременко Сергей. Он находится в ХИФК на правах аренды из юрмальского «Спартака». Сергей Еременко тоже выступал за московский «Спартак» в 2018 году.

Источник: https://hifkfotboll.fi/2022/07/hifk-ja-roman-eremenko-pelaajasopimukseen/
Роман Еременко
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