Экс-зенитовец Иван Соловьев перейдет в узбекский "Новбахор" Андрея Канчельскиса

Главный тренер "Новбахора" Андрей Канчельскис сообщил "СЭ", что в ближайшее время бывший полузащитник "Зенита" Иван Соловьев может перейти в его команду. В первой части сезона 25-летний хавбек выступал за ФК "Сочи" в ФНЛ.

– Иван сейчас у нас. В ближайшие дни вопрос, надеюсь, решится в положительную сторону. Провел уже один тайм за "Новбахор". Впечатления хорошие. Осталось подписать контракт. Почему решили его пригласить? Нам нужны крайние креативные полузащитники. Соловьев способен и слева сыграть, и справа. Видно, что парень в футбол играть умеет. Дай бог, чтобы он к нам перешел, – сказал Канчельскис. (Виталий Айрапетов)