Экс-игрок «Спартака-2» Зепатта продолжит карьеру в Азербайджане

Бывший защитник «Спартака-2» Одри Зепатта подпишет контракт с «Карадахом» из Азербайджана, сообщает Legalbet.

Отмечается, что эту информацию подтвердил агент Рамил Адигезалов, знакомый с ситуацией.

«Был интерес от «Шахтера» из Солигорска и молдавского «Зимбру», но азербайджанцы были расторопнее всех. Предложили контракт, сегодня он подпишет его», — приводит источник слова агента.

Зепатта выступал за вторую команду «Спартака» с 2017 по 2021 год. Всего он провел 22 матча за красно-белых. Последним клубом 24-летнего защитника была белорусская «Белшина», которую он покинул 1 января.