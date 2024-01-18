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Сегодня, 23:22

Экс-игрок «Спартака-2» Зепатта продолжит карьеру в Азербайджане

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака-2» Одри Зепатта подпишет контракт с «Карадахом» из Азербайджана, сообщает Legalbet.

Отмечается, что эту информацию подтвердил агент Рамил Адигезалов, знакомый с ситуацией.

«Был интерес от «Шахтера» из Солигорска и молдавского «Зимбру», но азербайджанцы были расторопнее всех. Предложили контракт, сегодня он подпишет его», — приводит источник слова агента.

Зепатта выступал за вторую команду «Спартака» с 2017 по 2021 год. Всего он провел 22 матча за красно-белых. Последним клубом 24-летнего защитника была белорусская «Белшина», которую он покинул 1 января.

Источник: https://legalbet.ru/news/bivshij-zashitnik-spartaka-2-zepatta-prodolzhit-kareru/
Футбол
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