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Сегодня, 14:11

Канчельскис планирует попасть с «Мурас Юнайтед» в тройку сильнейших чемпионата Киргизии

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Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил, какую задачу ставит для команды в чемпионате Киргизии.

«Задачи поставлены самые высокие, но, естественно, нужно учитывать, что команда молодая, только второй год. Для себя ставим задачу-максимум быть в тройке и выступить не хуже, чем в прошлом году. Но здесь тоже есть команды с большим количеством легионеров. Очень интересно, игры идут подряд, чередуются чемпионат и кубок. Все очень интересно, посмотрим», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Российский специалист возглавил «Мурас Юнайтед» в декабре 2023 года. Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Киргизии.

Источник: ТАСС
Андрей Канчельскис
Футбол
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