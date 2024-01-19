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Сегодня, 12:31

Стало известно, когда Севикян сможет дебютировать за «Ференцварош»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Ференцвароша» ответили на вопрос «СЭ» о том, когда новичок Эдгар Севикян сможет провести дебютный матч за клуб.

«Эдгар уже провел тренировку с командой, он готовится. Тренер будет решать по поводу его участия в товарищеском матче против «Мольде» 21 января», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.

ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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