Стало известно, когда Севикян сможет дебютировать за «Ференцварош»

В пресс-службе «Ференцвароша» ответили на вопрос «СЭ» о том, когда новичок Эдгар Севикян сможет провести дебютный матч за клуб.

«Эдгар уже провел тренировку с командой, он готовится. Тренер будет решать по поводу его участия в товарищеском матче против «Мольде» 21 января», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.