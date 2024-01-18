Агент Бьеля заявил, что переход футболиста в Россию сейчас невозможен

Томеу Риуторд, агент полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, высказался о будущем футболиста в греческом клубе.

«Пеп, скорее всего, покинет «Олимпиакос», так как он хочет больше играть. Сейчас мы ведем переговоры с турецкими клубами, также есть варианты с МЛС. Россия? Только «Краснодар» интересовался им, но это было еще осенью. Сейчас никакого интереса из РПЛ нет. Трансфер невозможен», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Бьель выступал за «Копенгаген», вместе с которым стал победителем датской суперлиги в сезоне-2021/22.