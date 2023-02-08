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Сегодня, 22:17

Петржела считает переезд на Кипр лучшим вариантом для Кержакова, чем работа в РПЛ

Руслан Минаев
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиоттисса».

«Саша Кержаков — очень перспективный и талантливый молодой тренер. Переезд на Кипр — намного лучше для развития его карьеры, чем работа в РПЛ. Кипрская лига по уровню сопоставима с чемпионатом России, но у них есть еврокубки. Кипрский клуб вполне может стать для Кержакова трамплином в более сильный европейский чемпионат. Желаю Саше добиться успехов на Кипре и продвинуться еще дальше в европейском футболе», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

Источник: РБ Спорт
Александр Кержаков
Властимил Петржела
Футбол
ФК Кармиотисса
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