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Сегодня, 21:51

Николай Шпилевский: «Ожидания от Кержакова в «Кармиотиссе» будут огромные. Там всем нужен результат»

Алина Савинова
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Футбольный агент Николай Шпилевский высказался о назначении россиянина Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

«Знаю, что «Кармиотисса» базируется в Лимассоле. Это топовое место для футбольного клуба. Амбиции у президента клуба очень большие. Но, к сожалению, пока они не оправдываются результатом в этом году, из-за чего и происходит тренерская чехарда, что я не одобряю.

Что касается в целом кипрского футбола, знаете, я сам скептически к нему относился. Но оказалось, что это более чем достойный уровень. Например, мы помним, как местная «Омония» достойно играла с «Манчестер Юнайтед», а «АЕК» из Ларнаки обыгрывал киевское «Динамо». Это очень специфический чемпионат, но все относительно» , — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

Также он ответил на вопрос, сможет ли Кержаков оправдать ожидания в кипрской команде.

«Ожидания от него будут тоже огромные. Александр Хацкевич тоже заезжал в «Кармиотиссу» с огромными амбициями. Там всем нужен результат, которого будут ждать от Кержакова», — добавил агент.

Сегодня, 8 февраля, кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды. В сезоне-2021/22 специалист тренировал «Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-shpilevskij-ozhidaniya-ot-kerzhakova-v-karmiotisse-budut-ogromny-e/
Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
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