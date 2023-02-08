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Сегодня, 23:27

Нападающий Якумакис перешел в «Атланту» из «Селтика»

Мария Гусева
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«Атланта» на официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим «Селтика» Георгиосом Якумакисом.

Срок соглашения с 28-летним греком рассчитан до конца 2026 года.

«Георгиос — игрок, который уже некоторое время находился в центре внимания клуба, и мы рады пригласить его, — цитирует пресс-служба «Атланты» технического директора клуба Карлоса Боканегра. — Он мощный нападающий, который любит забивать голы. Он играет с высокой интенсивностью, усердно работает и, как мы думаем, поможет команде как в атаке, так и в обороне. Мы рады приветствовать его в клубе и интегрировать в команду».

В сезоне-2022/23 Якумакис провел за «Селтик» 28 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Георгиос Якумакис
Футбол
ФК Селтик
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