Нападающий Якумакис перешел в «Атланту» из «Селтика»

«Атланта» на официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим «Селтика» Георгиосом Якумакисом.

Срок соглашения с 28-летним греком рассчитан до конца 2026 года.

«Георгиос — игрок, который уже некоторое время находился в центре внимания клуба, и мы рады пригласить его, — цитирует пресс-служба «Атланты» технического директора клуба Карлоса Боканегра. — Он мощный нападающий, который любит забивать голы. Он играет с высокой интенсивностью, усердно работает и, как мы думаем, поможет команде как в атаке, так и в обороне. Мы рады приветствовать его в клубе и интегрировать в команду».

В сезоне-2022/23 Якумакис провел за «Селтик» 28 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.