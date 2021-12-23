«Депортиво Кали» выиграл чемпионат Колумбии
05:49
Победителем чемпионата Колумбии сезона-2021 стал «Депортиво Кали». В финале команда победила «Депортес Толима».
Финал плей-офф турнира состоит из двух матчей. В первой игре «Депортиво Кали» и «Депортес Толима сыграли вничью — 1:1. Вторая завершилась победой гостей — 2:1.
«Депортиво Кали» выиграл свой десятый чемпионский титул в истории.
Чемпионат Колумбии
Финал
Второй матч
«Депортес Толима» — «Депортво Кали» — 1:2 (1:0)
Голы: Киньонес, 14 — Васкес, 59, Пресиадо, 75, с пенальти
Первый матч — 1:1.
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