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«Депортиво Кали» выиграл чемпионат Колумбии

05:49

Победителем чемпионата Колумбии сезона-2021 стал «Депортиво Кали». В финале команда победила «Депортес Толима».

Финал плей-офф турнира состоит из двух матчей. В первой игре «Депортиво Кали» и «Депортес Толима сыграли вничью — 1:1. Вторая завершилась победой гостей — 2:1.

«Депортиво Кали» выиграл свой десятый чемпионский титул в истории.

Чемпионат Колумбии

Финал

Второй матч

«Депортес Толима» — «Депортво Кали» — 1:2 (1:0)

Голы: Киньонес, 14 — Васкес, 59, Пресиадо, 75, с пенальти

Первый матч — 1:1.

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Евгений Петров все материалы автора

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