«Брюгге» обыграл «Левен» и вышел в полуфинал Кубка Бельгии
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«Брюгге» победил «Левен» (4:1) в матче 1/4 финала Кубка Бельгии.
Голы у победителей забивали Шарль де Кетеларе, Эдер Альварес Баланта, Ноа Ланг и Ханс Фанакен. У гостей забил Ксавье Мерсье.
Соперник «Брюгге» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.
Кубок Бельгии
1/4 финала
«Брюгге» — «Левен» — 4:1 (2:0)
Голы: де Кетеларе, 40, Баланта, 45+5, Ланг, 63, Фанакен, 90+3 — Мерсье, 58
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