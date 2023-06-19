Деменко считает, что игра на Кипре помогла Кокорину найти себя

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко, который также выступал за петербургский «Зенит» и «Краснодар», заявил, что игра в кипрском «Арисе» помогла российскому нападающему Александру Кокорину найти себя, а также выразил надежду, что футболист сможет доказать свою состоятельность в «Фиорентине».

«Конечно, серия А — это не чемпионат Кипра, где он был лидером. Но я думаю, что этот период ему очень помог — себя найти, стабилизировать игру. Будем надеяться, что он будет больше работать и докажет свою состоятельность. Все-таки много рассуждали о «Фиорентине», о том, зачем его взяли, для какой цели, болельщики его критиковали. Но сказать тяжело, все-таки заново в команде адаптироваться. С одной стороны, хорошо, что он уже знает ребят, с другой стороны, тренер все-таки надеется на него», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.