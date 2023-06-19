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Сегодня, 22:57

Джеррард — о работе в «Аль-Иттифаке»: «На данный момент я не буду принимать это предложение»

Виктория Кравченко
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Стивен Джеррард.
Фото Reuters

Английский специалист Стивен Джеррард прокомментировал информацию о том, что он может возглавить клуб «Аль-Иттифака» из Саудовской Аравии

«Меня пригласили туда, чтобы посмотреть на потенциальное предложение, что я и сделал, и анализировал его в течение последних нескольких дней. На данный момент я не буду принимать это предложение», — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.

Последним местом работы 43-летнего тренера была «Астон Вилла», которую он возглавлял с октября 2021-го по октябрь 2022 года. Также экс-полузащитник сборной Англии работал в «Рейнджерсе».

В сезоне-2022/23 «Аль-Иттифак» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Стивен Джеррард
ФК Аль-Иттихад
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