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Сегодня, 18:38

Чернышов сообщил об уходе с поста главного тренера сербского клуба «Раднички»

Мария Гусева
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Главный тренер сербских «Радничков» Андрей Чернышов сообщил, что покинет белградский клуб.

«30 июня 2023 года заканчивается мой контракт с ФК «Раднички» Белград. Продлевать я его не буду в силу различных причин . После завершения контракта более подробно расскажу об этом клубе и о тех трудностях с которыми пришлось столкнуться по ходу сезона-2022/23», — написал Чернышов в Telegram-канале.

55-летний российский специалист возглавлял «Раднички» с января этого года.

В сезоне-2022/23 «Раднички» заняли восьмое место в первой лиге Сербии.

Источник: https://t.me/chernyshov_PRO/849
Андрей Чернышов
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