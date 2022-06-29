Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не интересовался Дзюбой и Оздоевым

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет «Ференцварош», в интервью «СЭ» рассказал о трансферной политике своего клуба.

— Расскажите о своих новичках. Почему среди них нет Артема Дзюбы? — вопрос Черчесову.

— К нам присоединилось четыре игрока. Нападающий Адама Траоре отлично проявил себя в «Шерифе», неплохо смотрелся в Лиге чемпионов-2021/22. Центральный защитник Матса Хнустер раньше выступал за голландский «Хераклес». Его коллега по амплуа Расмус Теландер перешел из датского «Ольборга». И подписали опытного французского атакующего полузащитника Ксавье Мерсье из бельгийского «Левена».

При этом СМИ много пишут и Дзюбе, и о Магомеде Оздоеве, и о других футболистах, которые ассоциируются со мной — это понятно, но ни с кем из них мы не говорили. Артема, например, не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда. Когда такой игрок, как Дзюба, свободен, то возникает много слухов. Но они часто оказываются ложными.

— В чем природа подобных разговоров?

— При мне Артем и Магомед были ключевыми футболистами в сборной, поэтому журналисты и сообщают об интересе «Ференцвароша» к ним. Но если нам кто-то нужен, то официально ведем переговоры. Никаких секретов нет.