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Сегодня, 17:45

Черчесов рассказал, когда его снова ждать в России

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Главный тренер нашей национальной команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет «Ференцварош», в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в нашу страну.

— Когда вас ждать в России?

— Мне уже задавали этот вопрос. Я сконцентрирован на своей нынешней работе. В нашей стране недавно побывал в отпуске. Другое дело, что не привык, работая в одном месте, думать о другом. Сейчас в голове «Ференцварош», ведь буквально через неделю предстоит квалификация Лиги чемпионов. Жизнь сама рисует картины, поэтому давайте пока не загадывать.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «С Дзюбой не говорили. Позиция центрфорварда у нас укомплектована»

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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