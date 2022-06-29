Черчесов рассказал, когда его снова ждать в России

Главный тренер нашей национальной команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет «Ференцварош», в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в нашу страну.

— Когда вас ждать в России?

— Мне уже задавали этот вопрос. Я сконцентрирован на своей нынешней работе. В нашей стране недавно побывал в отпуске. Другое дело, что не привык, работая в одном месте, думать о другом. Сейчас в голове «Ференцварош», ведь буквально через неделю предстоит квалификация Лиги чемпионов. Жизнь сама рисует картины, поэтому давайте пока не загадывать.