Экс-тренер «Ромы» Руди Гарсия возглавил «Аль-Наср»

Бывший тренер «Лиона» и «Ромы» Руди Гарсия возглавил «Аль-Наср», передает пресс-служба команды. Срок контракта и зарплата 58-летнего специалиста не сообщаются.

«Председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль Муаммар заключил контракт с французским специалистом Руди Гарсией, который будет работать с основной командой клуба. Желаем ему успехов в работе», — говорится в сообщении.

Ранее тренер работал в «Сент-Этьене», «Дижоне», «Ле-Мане», «Лилле», «Роме», «Марселе», «Лионе» и в других.

«Аль-Наср» по итогам завершившегося сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.