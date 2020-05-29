Чемпионат Швейцарии будет возобновлен 19 июня

Чемпионат Швейцарии возобновится 19 июня. Об этом сообщает официальный сайт швейцарской футбольной лиги. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

Завершить чемпионат планируют ко 2 августа. Лига приняла решение разрешить командам делать по пять замен. В то же время на общем собрании клубы высказались против расширения суперлиги с 10 до 12 команд.

Первое место в чемпионате делят «Санкт-Галлен» и «Янг Бойз». Обе команды набрали по 45 очков в 23 играх. У идущего третьим «Базеля» 40 очков.