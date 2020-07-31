Чемпионат Бельгии расширен до 18 команд: вылетевший клуб оспорил досрочное завершение сезона

В чемпионате Бельгии в ближайшие два сезона будет выступать 18 команд, сообщает AP. Причиной стала апелляция вылетевшего из элитного дивизиона «Васланд-Беверена».

Сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса. Турнир был остановлен после 29 из 30 туров первого этапа. По его итогам последнее место занял «Васланд-Беверен», который отстал от спасительной предпоследней строчки на 2 очка.

Тем не менее, клуб подал апелляцию, мотивируя это тем, что смог бы спастись от вылета, если бы ему дали доиграть последний тур.

Апелляция была удовлетворена, и «Беверен» остался в элите. К нему добавились два победителя дивизиона Б — «Левен» и «Берсхот». По регламенту они должны были разыграть одну путевку в элиту в очном противостоянии, но для того чтобы избежать сложного формата с 17 клубами было решено допустить в высшую лигу оба клуба.