Чемпион Китая под руководством Каннаваро выиграл дерби со счетом 5:0

В чемпионате Китая состоялись два матча второго тура. Чемпион страны «Гуанчжоу Эвергранд» под руководством экс-капитана сборной Италии и обладателя «Золотого мяча"-2006 Фабио Каннаваро выиграл дерби у «Гуанчжоу Фули» — 5:0.

В другой встрече «Шанхай Шэньхуа» взял верх над «Шэньчжэнем» — 3:2. В стартовом составе победителей вышел бывший нападающий «Рубина» Обафеми Мартинс.

Чемпионат Китая должен был стартовать в марте, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на несколько месяцев.

Чемпионат Китая

Суперлига

2-й тур

«Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь» — 3:2 (1:0)

Голы: Чжао Минцзянь, 9 (1:0). Чжу Баоцзе, 48 (2:0). Мари, 53 (2:1). Ким Син Ук, 63 (3:1). Мари, 90+7 (3:2).

«Гуанчжоу Фули» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 0:5 (0:2)

Голы: Паулинью, 8 (0:1). Вэй Шихао, 40 (0:2). Гао Чжуньюй, 53 (0:3). Талиска, 63 — с пенальти (0:4). Элкесон, 90+5 (0:5).