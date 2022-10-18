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Сегодня, 14:09

Чанов: «Мне нравится реакция Куртуа и умение «складываться»

Мария Гусева
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Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на то, что игрок «Реала» Тибо Куртуа получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

«Я полностью согласен с результатами голосования. Мне кажется, это стало итогом в равной мере как успехов «Реала», так и личного мастерства Куртуа. В данном случае прекрасная игра вратаря внесла большой вклад в победы его команды. Мне нравится реакция Тибо и умение «складываться», когда необходимо отражать удары низом, с учетом его высокого роста. Обычно для голкиперов такой комплекции низовые удары представляют особую опасность. Но бельгийца отличает от них умение реагировать на такие угрозы. И в минувшем сезоне это качество не раз приходило ему на помощь», — цитирует Vprognoze.ru Чанова.

В прошлом сезоне ла лиги голкипер провел 36 матчей, пропустив 29 мячей, 16 матчей отыграл на ноль. В Лиге чемпионов Куртуа пропустил 14 мячей в 13 играх.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10360388-chanov-obyasnil-pochemu-kurtua-poluchil-priz-imeni-yashina-luchshemu-vrataryu-goda.html
Вячеслав Чанов
Тибо Куртуа
Футбол
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