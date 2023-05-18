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Сегодня, 18:14

Бывший вратарь сборной Нидерландов Стекеленбург объявил о завершении карьеры

Мария Гусева
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Голкипер «Аякса» Мартен Стекеленбург завершит игровую карьеру по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

40-летний вратарь попрощается с болельщиками во время домашнего матча 33-го тура чемпионата Нидерландов с «Утрехтом», который состоится 21 мая.

Стекеленбург является воспитанником «Аякса». В составе амстердамского клуба он по четыре раза становился чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны. В течение карьеры вратарь также выступал за «Рому», «Эвертон», «Саутгемптон», «Фулхэм» и «Монако».

Стекеленбург провел 63 матча за сборную Нидерландов. В составе национальной команды он завоевал серебряные медали на чемпионате мира-2010.

Футбол
ФК Аякс
Мартен Стекеленбург
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