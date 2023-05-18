Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:17

Клуб из Саудовской Аравии увеличил свое предложение для Месси до 500 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Клуб из Саудовской Аравии увеличил свое предложение форварду «ПСЖ» Лионелю Месси, сообщает Goal.

По данным источника, сумма контракта возросла до 500 миллионов евро за один сезон. «Аль-Хиляль» заинтересован в том, чтобы Месси играл в одной лиге с Криштиану Роналду, поэтому 35-летний аргентинец получил рекордное предложение.

Также отмечается, что Месси по-прежнему предпочитает вернуться в «Барселону». Решение о своем будущем форвард примет до конца мая.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Источник: Goal
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» отменила этап Гран-при в Имоле из-за наводнения в Италии
Во Франции футболисты отказываются от радужных маек и антигомофобных акций. К ним уже применяют санкции
Путин поручил до 15 июня разработать концепцию развития автотуризма
Дело без антитела: за что уволен гендиректор «Вектора» Ринат Максютов
«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Месси: скандальный разрыв с «ПСЖ» и возвращение в «Барселону»?
Мбаппе, Месси и Дэвид номинированы на приз лучшему игроку сезона в чемпионате Франции
Вице-президент «Барселоны» ждет возвращения Месси в команду
Анри — о свисте в адрес Месси: «Понимаю, но не принимаю это. Месси всегда был решением, а не проблемой»
Лапорта: «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуть Месси в «Барселону»
Гальтье высказался об освистывании Месси со стороны болельщиков «ПСЖ»
Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч против «Аяччо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чагров рассказал, почему ему не удалось закрепиться в «Торпедо», «Ростове» и «Тамбове»
Новости
RSS RSS
Все новости