Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:04

Алдонин: «Нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после всех его видеоблогов»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Если честно, у меня нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после всех его видеоблогов. Не горю желанием на эту тему общаться», — заявил Алдонин «РБ Спорт».

Сегодня, 27 декабря, китайский клуб официально объявил о назначении Слуцкого на роль наставника.

В предыдущем сезоне команда из Шанхая заняла 5-е место в китайском чемпионате, набрав 52 очка в 30 матчах.

Источник: РБ Спорт
Евгений Алдонин
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
0
Читайте также
Уайлд недоволен, что ФМБА не допускает его к соревнованиям из-за состояния здоровья
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин: «Слуцкий принял правильное решение, он соскучился по футболу»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости