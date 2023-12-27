Алдонин: «Нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после всех его видеоблогов»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Если честно, у меня нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после всех его видеоблогов. Не горю желанием на эту тему общаться», — заявил Алдонин «РБ Спорт».

Сегодня, 27 декабря, китайский клуб официально объявил о назначении Слуцкого на роль наставника.

В предыдущем сезоне команда из Шанхая заняла 5-е место в китайском чемпионате, набрав 52 очка в 30 матчах.