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Сегодня, 16:50

Брат Кокорина — о возможном получении форвардом гражданства Кипра: «Это очередной бред наших СМИ»

Алина Савинова
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Кирилл Кокорин, брат форварда «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал слухи о том, что российский футболист хочет получить гражданство Кипра.

«На тему получения Сашей гражданства Кипра я с ним не общался. Вообще не хочется это комментировать. Это очередной бред наших СМИ!» — приводит Sport24 слова Кирилла Кокорина.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел за «Арис» 18 матчей, в которых отметился 9 голами и 4 результативными передачами. Права на форварда принадлежат итальянской «Фиорентине».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-brat-kokorina-polucheniye-sashey-grazhdanstva-kipra-ocherednoy-bred-nashikh-smi
Александр Кокорин
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