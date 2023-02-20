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Сегодня, 16:39

Мама Кокорина: «Про игру за Кипр и гражданство говорят неправду»

Алина Савинова
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Светлана Кокорина, мама российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировала на слухи о получении сыном гражданства Кипра.

«Всегда удивляюсь выдумкам наших СМИ и корреспондентов. Откуда столько фантазии? Про игру за Кипр и гражданство говорят неправду», — приводит Sport24 слова Кокориной.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел за «Арис» 18 матчей, в которых отметился 9 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-mama-kokorina-pro-igru-sashi-za-kipr-i-grazhdanstvo-govoryat-nepravdu
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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