Мама Кокорина: «Про игру за Кипр и гражданство говорят неправду»

Светлана Кокорина, мама российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировала на слухи о получении сыном гражданства Кипра.

«Всегда удивляюсь выдумкам наших СМИ и корреспондентов. Откуда столько фантазии? Про игру за Кипр и гражданство говорят неправду», — приводит Sport24 слова Кокориной.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел за «Арис» 18 матчей, в которых отметился 9 голами и 4 результативными передачами.