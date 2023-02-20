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Сегодня, 17:17

Тарханов: «Если Кокорин будет хорошо играть, то, конечно, может вернуться в сборную Россию»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов оценил вероятность возвращения форварда «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду.

«Если Кокорин будет хорошо играть, то, конечно, может вернуться в сборную Россию. А сейчас он играет хорошо. Забивает, отдает голевые передачи. Видимо, Александр нашел свою команду и своего тренера. Вероятно, он взялся за ум и стал по-другому относиться к футболу. Поэтому и показывает такие результаты. Ведь мастерство у него достаточно высокое», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел за «Арис» 18 матчей, в которых отметился 9 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10666022-tarhanov-ocenil-shansy-kokorina-vernutsya-v-sbornuyu-rossii.html
Александр Кокорин
Футбол
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Александр Тарханов
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