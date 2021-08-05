Экс-защитник «Спартака» Рохо помог «Бока Хуниорс» обыграть «Ривер Плейт» в Кубке Аргентины
03:09
«Бока Хуниорс» переиграл «Ривер Плейт» в 1/8 финала Кубка Аргентины. Основное время закончилось без голов. Победитель определился в серии пенальти. Первый одиннадцатиметровый забил экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо. Затем все игрока «Боки» реализовали свои попытки. Соперники же забили единожды.
Следующим соперником «Бока Хуниорс» по 1/4 финала турнира будет «Патронато».
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