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Экс-защитник «Спартака» Рохо помог «Бока Хуниорс» обыграть «Ривер Плейт» в Кубке Аргентины

03:09
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«Бока Хуниорс» переиграл «Ривер Плейт» в 1/8 финала Кубка Аргентины. Основное время закончилось без голов. Победитель определился в серии пенальти. Первый одиннадцатиметровый забил экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо. Затем все игрока «Боки» реализовали свои попытки. Соперники же забили единожды.

Следующим соперником «Бока Хуниорс» по 1/4 финала турнира будет «Патронато».

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Евгений Козинов все материалы автора

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