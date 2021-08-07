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«Спортинг» разгромил «Визелу» на старте чемпионата Португалии

00:28
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В матче первого тура чемпионата Португалии «Спортинг» обыграл «Визелу» (3:0).

В составе победителей отличились Педру Гонсалвеш, который сделал дубль, и Паулинью.

«Спортинг» — чемпион Португалии прошлого сезона.

Чемпионат Португалии

1-й тур

«Спортинг» — «Визела» — 3:0 (0:0)

Голы: Педру Гонсалвеш, 48, 64, Паулинью, 74

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Евгений Петров все материалы автора

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