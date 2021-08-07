«Спортинг» разгромил «Визелу» на старте чемпионата Португалии
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В матче первого тура чемпионата Португалии «Спортинг» обыграл «Визелу» (3:0).
В составе победителей отличились Педру Гонсалвеш, который сделал дубль, и Паулинью.
«Спортинг» — чемпион Португалии прошлого сезона.
Чемпионат Португалии
1-й тур
«Спортинг» — «Визела» — 3:0 (0:0)
Голы: Педру Гонсалвеш, 48, 64, Паулинью, 74
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