Форвард «Браги» Орта отказался переходить в «Атланту» за 18 миллионов долларов

«Брага» выступила с официальным заявлением об отказе продавать нападающего Рикарду Орту в «Атланту».

Американский клуб предложил 17,8 миллиона долларов за 26-летнего португальца, однако футболист отказался менять клуб, поскольку чувствует себя нужным и ценным в нынешней команде. В благодарность за это «Брага» предложила футболисту новый контракт до 2026 года (нынешний действует до 2024 года).

Informa??es importantes sobre o futuro de Ricardo Horta?https://t.co/L5IXsnIR8I — SC Braga (@SCBragaOficial) August 3, 2021

Орта выступает за «Брагу» с лета 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист провел один матч за команду против «Спортинга» (1:2) и сделал голевую передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15,4 миллиона долларов.