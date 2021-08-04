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Форвард «Браги» Орта отказался переходить в «Атланту» за 18 миллионов долларов

08:58
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«Брага» выступила с официальным заявлением об отказе продавать нападающего Рикарду Орту в «Атланту».

Американский клуб предложил 17,8 миллиона долларов за 26-летнего португальца, однако футболист отказался менять клуб, поскольку чувствует себя нужным и ценным в нынешней команде. В благодарность за это «Брага» предложила футболисту новый контракт до 2026 года (нынешний действует до 2024 года).

Орта выступает за «Брагу» с лета 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист провел один матч за команду против «Спортинга» (1:2) и сделал голевую передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15,4 миллиона долларов.

Дополнительная информация:

https://scbraga.pt/comunicado-ricardo-horta/

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Иван Торопцев все материалы автора

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