Дубль Ларина принес «Бешикташу» победу над «Галатасараем»

«Бешикташ» обыграл «Галатасарай» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Турции.

В составе победителей дубль сделал Кайл Ларин. У гостей отличился Александру Чикылдеу. «Галатасарай» мог сравнять счет, но Ахмед Мостафа Мохамед не реализовал пенальти.

«Бешикташ» набрал 20 очков и занимает третье место. У «Галатасарая» 17 очков и восьмое место.

Чемпионат Турции. Суперлига

10-й тур

«Бешикташ» — «Галатасарай» — 2:1 (1:1)

Голы: Ларин, 39, 64 — Чикылдеу, 35

Нереализованный пенальти: Ахмед Мостафа Мохамед («Галатасарай»), 81