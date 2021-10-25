Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Дубль Ларина принес «Бешикташу» победу над «Галатасараем»

22:27
Теги:

«Бешикташ» обыграл «Галатасарай» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Турции.

В составе победителей дубль сделал Кайл Ларин. У гостей отличился Александру Чикылдеу. «Галатасарай» мог сравнять счет, но Ахмед Мостафа Мохамед не реализовал пенальти.

«Бешикташ» набрал 20 очков и занимает третье место. У «Галатасарая» 17 очков и восьмое место.

Чемпионат Турции. Суперлига

10-й тур

«Бешикташ» — «Галатасарай» — 2:1 (1:1)

Голы: Ларин, 39, 64 — Чикылдеу, 35

Нереализованный пенальти: Ахмед Мостафа Мохамед («Галатасарай»), 81

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Молоко: польза и вред. Что будет, если пить каждый день?
В Москве пропала актриса Светлана Светличная
0