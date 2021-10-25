Дубль Ларина принес «Бешикташу» победу над «Галатасараем»
22:27
«Бешикташ» обыграл «Галатасарай» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Турции.
В составе победителей дубль сделал Кайл Ларин. У гостей отличился Александру Чикылдеу. «Галатасарай» мог сравнять счет, но Ахмед Мостафа Мохамед не реализовал пенальти.
«Бешикташ» набрал 20 очков и занимает третье место. У «Галатасарая» 17 очков и восьмое место.
Чемпионат Турции. Суперлига
10-й тур
«Бешикташ» — «Галатасарай» — 2:1 (1:1)
Голы: Ларин, 39, 64 — Чикылдеу, 35
Нереализованный пенальти: Ахмед Мостафа Мохамед («Галатасарай»), 81
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