Михневич уволен с поста главного тренера «Легии», его заменит Голембевски

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба. Его заменит Марек Голембевски.

«Легия» занимает 15-е место в чемпионате Польши. В последнем матче она уступила «Пясту» (1:4). Команда набрала девять очков в десяти матчах. Варшавский клуб — соперник «Спартака» по Лиге Европы.

Команда победила в Москве 1:0 благодаря голу Лирима Кастрати. В ЛЕ «Легия» лидирует в группе С, набрав шесть очков в трех матчах.

51-летний Чеслав Михневич тренировал «Легию» с сентября 2021 года. В прошлом сезоне он стал чемпионом страны с командой.

41-летний Марек Голембевски ранее тренировал вторую команду «Легии».