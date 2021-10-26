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«Боавишта» сыграла вничью с «Белененсешем» и продлила безвыигрышную серию до шести матчей

Боавишта — Белененсеш — 0:0, результат матча чемпионата Португалии, 25 октября 2021 года
01:20
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«Боавишта» в матче 9-го тура чемпионата Португалии сыграла вничью с «Белененсешем» со счетом 0:0.

Команда из Порту не выигрывает в чемпионате страны на протяжении шести матчей, пять раз сыграв вничью.

После этого матча «Боавишта» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Белененсеш» с 5 очками — на последней строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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