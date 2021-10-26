«Боавишта» сыграла вничью с «Белененсешем» и продлила безвыигрышную серию до шести матчей

«Боавишта» в матче 9-го тура чемпионата Португалии сыграла вничью с «Белененсешем» со счетом 0:0.

Команда из Порту не выигрывает в чемпионате страны на протяжении шести матчей, пять раз сыграв вничью.

После этого матча «Боавишта» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Белененсеш» с 5 очками — на последней строчке.