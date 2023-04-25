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Сегодня, 16:04

Березовский объяснил, почему покинул «Сочи» и возглавил «Пюник»

Алина Савинова
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Тренер национальной команды Армении Роман Березовский рассказал, как в 2019 году покинул должность тренера «Сочи» и возглавил «Пюник».

«В «Сочи» я закончил работу в конце 2019 года. У команды дела шли не очень хорошо. Штаб Точилина расформировался. Потом позвали поработать главным тренером в «Пюник». Но из-за коронавируса дело не пошло. По сути, я там в основном числился, а не работал. Съездили на сборы, провели несколько игр. Мы уже ни на что не претендовали. В итоге пришлось уйти. Планы президента изменились», — приводит «РБ Спорт» слова Березовского.

Также он заявил, что хотел бы поработать в одном из российских клубов.

«Конечно, я рассмотрел бы вариант совмещения в клубе из России даже сейчас. Все же тренер сборной — это специфическая работа, связанная в основном с отслеживанием кандидатов. Был бы не против поработать в большем тонусе», — добавил специалист.

С июля 2020 года Березовский работает тренером в сборной Армении.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/berezovskij-rasskazal-pochemu-pokinul-sochi-i-vozglavil-pyunik/
Роман Березовский
Футбол
ФК Пюник
ФК Сочи
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