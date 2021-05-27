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Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата»

13:26
Курбан Бердыев. Фото ФК "Кайрат"
Курбан Бердыев. Фото ФК &quot;Кайрат&quot;
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Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

68-летний специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

«Кайрат» после 13 матчей занимает четвертое место в чемпионате Казахстана, отставая от лидирующей «Астаны» на 12 очков.

Дополнительная информация:

https://fckairat.com/news/kayrat/berdyev-kurban-bekievich-sovetnik-predsedatelya-nablyudatelnogo-soveta-fk-kayrat/

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