Экс-игрок «Ростова» объяснит, почему его мать умерла раньше, чем он родился

Бывший игрок «Ростова» Гелор Канга подозревается в подделке документов, сообщает TslNigeria 27 мая. Он предстанет перед дисциплинарным комитетом Африканской конфедерации футбола (CAF).

Игрок сборной Габона утверждает, что он родился в 1990 году. При этом его мать скончалась в 1985 году, то есть за пять лет до предполагаемой даты рождения. Ему придется объяснить несоответствие в данных.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго подозревают, что паспортные данные игрока являются недостоверные. Утверждалось, что на самом деле он конголезец, а его настоящее имя — Киаку-Киаку Кианга, и он на пять лет старше, чем говорит.