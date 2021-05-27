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Экс-игрок «Ростова» объяснит, почему его мать умерла раньше, чем он родился

18:44
Гелор Канга. Фото "СЭ".
Гелор Канга. Фото &quot;СЭ&quot;.
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Бывший игрок «Ростова» Гелор Канга подозревается в подделке документов, сообщает TslNigeria 27 мая. Он предстанет перед дисциплинарным комитетом Африканской конфедерации футбола (CAF).

Игрок сборной Габона утверждает, что он родился в 1990 году. При этом его мать скончалась в 1985 году, то есть за пять лет до предполагаемой даты рождения. Ему придется объяснить несоответствие в данных.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго подозревают, что паспортные данные игрока являются недостоверные. Утверждалось, что на самом деле он конголезец, а его настоящее имя — Киаку-Киаку Кианга, и он на пять лет старше, чем говорит.

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