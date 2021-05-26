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Рэзван Луческу вернулся на пост главного тренера ПАОКа

18:55
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Румынский специалист Рэзван Луческу назначен на пост главного тренера ПАОКа, информирует официальный сайт клуба.

52-летний тренер вернулся в греческий клуб, который возглавлял в 2017-2019 годах. Ранее сообщалось, что румыном интересовались итальянские «Парма» и «Сампдория».

Последним клубом Луческу был «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, который возглавлял с 2019 по февраль 2021 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/PAOK_FC/status/1397564473255280641

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