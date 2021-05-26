Рэзван Луческу вернулся на пост главного тренера ПАОКа

Румынский специалист Рэзван Луческу назначен на пост главного тренера ПАОКа, информирует официальный сайт клуба.

52-летний тренер вернулся в греческий клуб, который возглавлял в 2017-2019 годах. Ранее сообщалось, что румыном интересовались итальянские «Парма» и «Сампдория».

Последним клубом Луческу был «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, который возглавлял с 2019 по февраль 2021 года.