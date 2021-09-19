Балотелли забил первый гол за турецкий «Аданадемирспор»
«Аданадемирспор» в матче 5-го тура чемпионата Турции на своем поле обыграл «Ризеспор» со счетом 3:1.
В составе хозяев первый гол за команду забил Марио Балотелли. Это первая победа «Аданадемирспора» под руководством итальянского тренера Винченцо Монтеллы.
Балотелли провел за турецкий клуб 5 матчей, забив гол и сделав результативную передачу.
После этого матча «Аданадемирспор» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Ризеспор» с одним очком — на 18-й строчке.
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