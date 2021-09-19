«Брюгге» вырвал победу в матче с «Шарлеруа»
«Брюгге» на выезде обыграл «Шарлеруа» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Бельгии.
Единственный мяч на 90+2-й минуте забил Шарль де Кетеларе. «Брюгге» набрал 17 очков и занимает первое место. У «Шарлеруа» 13 очков и пятая позиция.
Чемпионат Бельгии
8-й тур
«Шарлеруа» — «Брюгге» — 0:1 (0:0)
Гол: де Кеталаре, 90+2
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