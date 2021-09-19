Гол Дриусси не спас «Остин» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
«Остин» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Сан-Хосе» со счетом 3:4.
В составе «зеленых» отличились Себастьян Дриусси, Джон Галлахер и Александр Ринг, который был удален на 65-й минуте. У гостей отличились Маркос Лопес, Кристиан Эспиноса и Хавьер Лопес, оформивший дубль. При этом «Сан-Хосе» к 49-й минуте уступал со счетом 1:3.
После этого матча «Остин» с 19 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 30 очками — на девятой строчке.
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