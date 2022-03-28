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Арбитр Хацеган перенес сердечный приступ и был прооперирован

Румынский арбитр Хацеган перенес сердечный приступ и был прооперирован
Карен Саркисян
Корреспондент
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Арбитр элитной группы УЕФА Овидиу Хацеган перенес сердечный приступ и был прооперирован, сообщает GSP.ro.

По информации источника, накануне 41-летний румын почувствовал сильную боль в груди после окончания физических упражнений, которые делает каждый день, и был доставлен в больницу, где врачи диагностировали инфаркт.

Отмечается, что арбитр находится в стабильном состоянии и останется в больнице минимум до конца недели.

В нынешнем сезоне Хацегана работал на 28 матчах, в которых показал 132 желтые и четыре красные карточки, а также назначил шесть пенальти.

Источник: https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/ovidiu-hategan-a-suferit-un-infarct-659048.html
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