Арбитр Хацеган перенес сердечный приступ и был прооперирован

Арбитр элитной группы УЕФА Овидиу Хацеган перенес сердечный приступ и был прооперирован, сообщает GSP.ro.

По информации источника, накануне 41-летний румын почувствовал сильную боль в груди после окончания физических упражнений, которые делает каждый день, и был доставлен в больницу, где врачи диагностировали инфаркт.

Отмечается, что арбитр находится в стабильном состоянии и останется в больнице минимум до конца недели.

В нынешнем сезоне Хацегана работал на 28 матчах, в которых показал 132 желтые и четыре красные карточки, а также назначил шесть пенальти.